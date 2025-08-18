Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Avrupa’da tarımsal üretimde önde olduğunu belirtti

AVRUPA’DA TARIMSAL ÜRETİMDE BİRİNCİYİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Avrupa’da tarımsal üretimde birinciyiz. Türkiye geçen yıl 74 milyar dolar üretim yaptı.” açıklamasında bulundu. Bolat, İstanbul Gıda Toplantıcılar Çarşısı’nda (İGTOT) faaliyet gösteren üyelerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, gıda sektörünün önemini ön plana çıkararak, “Türkiye bu konuda Allah’a sonsuz hamdolsun dünyadaki şanslı, bereketli ülkelerden biri. Anadolu, Trakya toprakları gerçekten bereketli.” diye belirtti. İGTOT’un Avrupa’nın en büyük kapalı kuru gıda çarşısı olduğuna vurgu yapan Bolat, tamamlandığında 1121 işletmenin burada ticaretin kalbini oluşturacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin dünyada tarımsal üretimde 10. sırada bulunduğunu vurguladı.

ÜRETİM VE İHRACAT VERİLERİ

Bakan Bolat, açıklamalarına devam ederek, bunun da ülke büyüklüğü ile alakalı olduğunu belirtti. “Birçok üründe ilk 3’ün içindeyiz. Ama Rusya, Brezilya, Hindistan ve Çin’in toprak büyüklüğünü düşünün.” dedi. Dolayısıyla bu ülkelerin toprak büyüklüğünün onlara sağladığı üretim avantajına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 74 milyar dolarlık tarımsal üretim gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bolat, bu rakamın 2002 yılında 24 milyar dolar olduğunu, ihracatın ise 4,5 milyar dolardan 32,5 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Ayrıca nüfusun 65 milyondan 86 milyona çıktığını ve bu süreçte turist sayısının 11-12 milyondan 62 milyona ulaştığını aktardı. Ülkeye gelen turistlerin gıda ihtiyacının da önemli olduğunu dile getiren Bolat, gıda üretim ihtiyacının sürekli arttığını belirtti.

ÇİFTÇİLERİN ROLÜ

Bakan Bolat, Türkiye’de üretim konusunda 5,5 milyon çiftçi bulunduğunu ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olanların sayısının 2 milyon 250 bin civarında olduğunu açıkladı. Toptancılar, dağıtıcılar, hal piyasası, pazarcılar ve marketlerde çalışanlarla birlikte en az 10 milyon kişinin gıda üretim ve ticaretinde geçimini sağladığını belirtti. Gıda sektörünün geniş bir toplumsal kesime hitap ettiğini ve gelir üreten önemli bir sektör olduğunu ifade eden Bolat, gıdanın asla ihmal edilmemesi gereken bir konu olduğunu vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIMSAL ÜRETİM

Son 15-20 yılda özellikle 2000’li yılların başından itibaren dünyada büyük sorunlar bulunduğunu kaydeden Bolat, bu sorunların meteorolojik zorluklardan ve iklim değişikliğinden kaynaklandığını dile getirdi. “Mevsimlerde mevsim dışı inanılmaz değişiklik tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor.” diye ekledi. Normal yağmurun, sağanak yağışlarla birlikte bir yıllık üretimi alıp götürebildiğini veya kuraklık durumlarının hasada dönüşeceği dönemde ürünleri çürüttüğünü ifade etti. Aşırı sıcakların da bu dengeyi bozduğunu belirtti.

PAZAR DENETİMLERİ VE DESTEKLER

Bakan Bolat, tarım sektörünün korunması gerektiğini, başka ülkelerde tarım ve gıda sektörünün stratejik bir alan olduğunu kaydetti. Salgın döneminde ülkelerin tarımsal ürün ihracatını kısıtladığını hatırlatan Bolat, “Üretim az olduğunda ihracatı kayda alıyoruz, sınırlıyoruz. Üretim çok olduğunda ihracatı teşvik ediyoruz.” şeklinde konuştu. Bu dengeleri sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını belirtti. Üretim destekleri olarak 22 yıl içinde çiftçilere 493 milyar lira verildiğini ve kırsal kalkınma konusundaki desteklerin ayrı olduğunu aktardı. Gıda sektörünün modernleştirilmesi konusunda da çalışmalar yapıldığını söyleyen Bolat, “Geçen nisan ayındaki zirai don olayı olmasaydı yaz meyvelerinde fiyatlar daha makul olacaktı.” değerlendirmesinde bulundu.