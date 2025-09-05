Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin güçlü ittifakını vurguladı

BAKAN BOLAT’TAN GÜÇLÜ İTTİFAK VURGUSU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Şunu bilin ki Allah’a çok şükür halkını düşünen, milletini, devletini, ülkesini düşünen güçlü bir ittifak var. Güçlü bir hükümet, güçlü bir istikrar ve güçlü bir liderimiz var ve Türkiye dünyada parlayan bir yıldız olarak görülüyor.” dedi. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş insanlarıyla bir otelde düzenlenen programda konuşan Bakan Bolat, Rize’de bugün yoğun programlarla verimli toplantılar yaptıklarını söyledi. Sahada her zaman halkla bir arada olmayı amaçladıklarını belirten Bolat, eleştiriler, sorunlar ve öneriler hakkında bilgi alarak çalışmalarını bu şekilde yönlendirdiklerini ifade etti. Bolat, “Rize’yi ilgilendiren her konuda değerlendirmeler ve öneriler aldık” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETİN BAŞARILARI

Bolat, “Şahsen bizim bakanlığımızın yetki alanındaki konularda biz görevimizi layıkıyla yapacağız. Bunun takipçisi olacağınızı biliyorum ve irtibatta kalacağız. Diğer bakan arkadaşlarımı ilgilendiren konularda da buradan aldığımız raporlar ve notlar çerçevesinde onları da hassaten yazılı ve sözlü olarak bilgilendirip sizlerin mesajlarınızı ileteceğim.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK kadroların 22,5 yıldır Türkiye’ye büyük gelişmeler sağladığını hatırlatan Bolat, “Türkiye’mizin dünya liginde her alanda başardığı büyük aşamalar ve vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırma konusunda elhamdülillah sicilimiz olumlu eserlerle dolu.” diye belirtti.

GÜÇLÜ LİDERLİK VE İSTİKRAR

Bakan Bolat, “Kendi işlerimizde gerek yaşadığımız savaştı, salgındı, depremdi, kuraklıktı bazı sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Allah’a şükür güçlü bir ittifak var. Güçlü bir hükümet ve liderimiz var ve Türkiye dünyada parlayan bir yıldız olarak görülüyor. Bunu yurt dışında olanlar ve diğer ülkeler takdir ediyor.” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye, sezgisel olarak pek olumlu duygular beslemeyenlerin bile saygı gösterdiğine dikkat çeken Bolat, bu başarıların milletin desteği ile mümkün olduğunu vurguladı.

EKONOMİK BAŞARILAR VE KRİZ YÖNETİMİ

Bolat, 2002 öncesi dönemden bahsederek, “2002’den bu yana 23 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı var. 2002’den önce ekonomik krizler sık yaşanıyordu ama 2002’den sonra kendi hatalarımızdan kaynaklanan bir kriz hiçbir zaman olmadı.” dedi. Yaşanan dünya krizlerine rağmen Türkiye’nin bu süreci iyi yönettiğini açıklayan Bolat, “2020’de dünya ekonomisi yüzde 10 küçüldü. Biz ise yüzde 1,8 büyüdük.” diye ekledi. Ayrıca, enflasyonu düşürme hedefleri hakkında bilgi veren Bolat, “Yüzde 76’ya çıkan enflasyonu yüzde 32’lere düşürdük. Yıl sonunda bu rakamı yüzde 30’un altına indireceğiz.” şeklinde konuştu.

AFETLER VE KRİZLERLE MÜCADELE

Bakan Bolat, tarihteki en büyük depremlerle karşı karşıya kalındığını da belirterek, “Allah’a şükür 2,5-3 yıl içinde bunun üstesinden gelmiş olacağız.” dedi. Ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara dikkat çekerek, enerji ve gıda krizlerinin yaşandığını, ancak Türkiye’nin bu krizleri de az hasarla geçirdiğini ifade etti.