Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Üretim ve İhracattan Bahsetti

ÖMER BOLAT’TAN TARIM SEKTÖRÜNE VURGU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin milli gelirinin geçen yıl 1 trilyon 323 milyar dolar, bu yıl ise 1.4 trilyon doları aşacağını belirterek, “Önemli bir üretici ülkeyiz” dedi. Bakan Bolat, Ankara Ticaret Borsası’nda yapılan programda milli gelir, ihraç edilen ürünler, zirai don ve lisanslı depoculuk konularına değindi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği içinde bulunan 2 milyon 300 bin şirket sayısına dikkat çeken Bolat, aynı zamanda “2 milyon 300 bin kadar da esnafımız TESK bünyesinde görevlerini yapıyor” ifadelerini kullandı.

TARIM ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Bakan Bolat, zamanında ulaştırılan tarım ürünlerinin çürüme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı. “Ticaret Borsası’nın sloganı olarak ‘ürettiğini satan ve satabildiği kadar da üreten’ ifadelerini benimsedik” dedi. Türkiye’de 186 ticaret ve sanayi odası olduğuna değinen Bolat, gıda sektöründe dünyada ilkler arasında yer aldığımızı aktardı. “74 milyar dolarlık bir üretimle Avrupa’da tarımsal üretimde birinci, dünyada ise 10’uncuyuz” dedi. Olağanüstü felaket senaryolarına rağmen tarım nüfusunun azalmakla birlikte endüstriyel tarıma doğru yöneldiğini ifade etti.

Son 22 yılda tarımsal üretimin 3 kat arttığını ve 24 milyar dolardan 74 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, “Sebze meyve üretiminde dünyada 4’üncü, çiğ süt üretiminde Avrupa’da 3’üncüyüz” şeklinde konuştu. Küçükbaş hayvan sayısının 32 milyondan 55 milyona yükseldiğini, büyükbaş hayvan varlığının ise 2002’de 10 milyondan 17 milyona yükseldiğini kaydetti. “Yaklaşık 5.5 milyon vatandaşımız tarlada ve 2 milyon 250 bini aşkın çiftçimiz Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı” dedi.

IHRACATTA BAŞARI

Bakan Bolat, tarım ürünleri ihracatının geçen yıl 32,5 milyar dolar olduğunu ve bu yıl ilk 7 ayda 18,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Hükümetin lisanslı depoculuk konusundaki devrimine de dikkat çekti, 13,8 milyon ton lisanslı depolama kapasitesine ulaşıldığı bilgisini verdi. “Hedefimiz 20 milyon tona ulaşmak” diyen Bolat, Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın işlem hacminin 316 milyar liraya ulaştığını aktardı. Son 30 yılın en sert zirai don olayının yaşandığını belirterek, “Bazı yaz meyvelerinde yüzde 40-50’ye varan üretim kayıplarına yol açtı ama yine de beklenenin üzerinde bir üretim piyasada görebildik” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Borsa Başkanı Faik Yavuz da bir konuşma yaptı.