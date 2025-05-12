Ticaret Bakanı, PKK Yasağını Destekledi

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü PKK’nın fesih kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bolat, “Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırmış” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, bu yeni ortamda enerjinin çatışmaya değil, üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendirileceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANININ LİDERLİĞİ VE SÜRECİN ÖNEMİ

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi duruşuyla ortaya konan irade, ‘Terörsüz Türkiye’ idealini gerçeğe dönüştürmüştür.” dedi. Bolat, mevcut süreçte güven ve huzurun pekiştiğini, Cumhur İttifakı’nın titiz yönetimi sayesinde milletin dayanışmasının güçlendiğinin altını çizdi.

YENİ PAZARLAR VE KALKINMA HAMLELERİ

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yeni pazarlar açacaklarını ve küresel tedarik zincirlerindeki pozisyonu güçlendireceklerini söyledi. Ayrıca, turizmden kültüre kadar tüm alanlarda kalkınma hamlelerini hızlandırmayı amaçladıklarını duyurdu. “Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; barışın sunduğu bu büyük imkanı milletimizin refahı için en etkin şekilde değerlendireceğimizi vurguluyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.