Ticaret Bakanı Şam’da İkili Görüşmeler Yapıyor

ÖMER BOLAT ŞAM’A GİDİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’deki 62’nci Şam Uluslararası Fuarı’na katılmak amacıyla Suriye’nin başkenti Şam’a yolculuk yaptı. Bolat, Şam’da ikili görüşmeler yapmak ve fuara katılmak üzere şehre ulaştı. Havalimanında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar tarafından karşılanan Bolat, ziyaretine dair sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME

Açıklamasında, “Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek ve Şam Uluslararası Fuarı’nın açılışına katılmak üzere iş dünyamızla birlikte Şam’dayız. Türkiye olarak, dost ve komşu ülke Suriye’nin yeniden imarı ve kalkınmasına yönelik desteğimizi her alanda göstermeye devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu önemli ziyarette, gıda, müteahhitlik, mobilya başta olmak üzere birçok sektörde yeni iş fırsatlarını ele alacak ve değerlendireceğiz” sözlerine yer verdi.

YATIRIMLARDA SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Suriye ile gerçekleştirilecek üst düzey görüşmelerin, iki ülke arasındaki ikili ticaret hacmini artırma, yatırımları geliştirme ve stratejik iş birliği alanlarını derinleştirme noktasında somut adımlar atmayı hedeflediğini belirten Bolat, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bölgemizin barış, istikrar ve refahına katkı sunacak politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyor; Türkiye olarak hem tarihi sorumluluğumuzu hem de dostane yükümlülüklerimizi hakkıyla yerine getirmeye devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.