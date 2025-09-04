Ticaret Bakanı, Tarımda Dolar Artışını Vurguladı

TARIM VE GIDA ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ve gıda üretiminin Türkiye’de son 22 yılda dolar bazında 3 kat arttığını duyurdu. Bakan Bolat, bu süreçte tarım ve gıda üretiminin 24 milyar dolardan 74,5 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Bu açıklama, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği’nin (IAOM) düzenlediği “4’üncü IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi” açılışında gerçekleşti. Etkinlik, “Tarımda Kadının Yeri” temasıyla gerçekleştiriliyor.

SEKTÖRÜN EKONOMİDEKİ YERİ

Programda konuşan Bakan Bolat, tarım ve gıda sektörünün Türkiye ekonomisinde büyük bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bu sektörün milli gelir, istihdam ve ticaret açısından önem taşıdığını belirtti. “Tarladan marketlere kadar uzanan zincir içerisinde 10 milyona yakın insanın bu sektörden ekmek yediğini ve iş yaptığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, Türkiye’nin gıda ihtiyacının artmasıyla birlikte üretimin de yükseldiğini dile getirerek, “Son 22 yılda nüfusumuz 65 milyon kişiden 86 milyon kişiye yaklaştı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin verimli topraklarının her türlü ürün üretimine imkan tanıdığını belirtti. “Türkiye dünyada kendi kendine yeten nadir ülkelerden biri konumundadır” sözlerini ekledi.

Tarım ve gıda sektörünün kritik bir sektör olduğunu söyleyen Bakan Bolat, “Önceliğimiz vatandaşlarımızın gıda arz güvenliğidir” dedi. Üretimin fazlasının yurt dışına ihraç edilmesiyle ilgili önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirdi. Son 22 yılda toplam ihracatın 3 milyar dolardan 32,5 milyar dolara ulaştığını, bunun ise yaklaşık 10 kat ihracat artışı sağladığını belirtti.