Ticaret Bakanı, Türkiye Ekonomisini Değerlendirdi

BAKAN BOLAT’TAN BÜYÜME AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ekonomideki olumsuz koşullara ve artan belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisinin ardı ardına 19 çeyrek boyunca büyüme gösterdiğini açıkladı. Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirirken, Türkiye ekonomisinin Kovid-19 salgını süresince de büyümesini sürdürdüğünü vurguladı. Bu çeyrekte yüzde 2 büyüme elde edildiğini belirten Bolat, “Küresel ekonomide ve ticarette yaşanan olumsuz şartlara rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de büyümeyi sürdürerek, 19 çeyrek üst üste büyüme başarısı göstermiştir. Milli gelirimiz 2025 yılı ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 371 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye yükselmiştir.” ifadelerini kullandı.

CARI İŞLEMLER VE YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER

Cari işlemler dengesi GSYH içindeki oranının düşmeye devam ettiğini kaydeden Bolat, bu oranın 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 şeklinde gerçekleştiğini ve 2002-2024 ortalaması olan yüzde 3,5’in altında kaldığını aktardı. Yatırımların büyümeye önemli destek sağladığını belirten Bolat, “2025 yılı ilk çeyreğinde yatırımların ekonomik büyümeye katkısı 0,5 yüzde puan olmuştur. Üretim, yatırım ve ihracat artışı, istihdama da olumlu yansımıştır. Büyümede izlenen bu başarı, işsizlik rakamlarındaki düşüşe de yansımaktadır.” dedi.

İŞSİZLİK RAKAMLARINDA DÜŞÜŞ

İlk çeyrek dönemi işsizlik oranının yüzde 8,2’ye gerilediğini ve geçen yıl aynı çeyreğe göre 245 bin kişi azalarak, işsiz sayısının 2 milyon 884 bin kişiye düştüğünü açıklayan Bolat, “2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi ortaya koymaktadır.” değerlendirmesinde bulundu. Ticaret Bakanlığı olarak dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki iyileşmenin ekonominin dirençli yapısını desteklediğini belirten Bolat, “Pazar çeşitliliğini artıran, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren ve yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.