Ticaret Bakanı, UND Başkanı’nı kabul etti

TİCARET BAKANLIĞI’NDA GÖRÜŞME

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı’ndaki bu buluşma hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

KÜRESEL TİCARETTE ÜLKENİN ROLÜ

Bakan Bolat, “Küresel ticaret pazarında sağladığı güçlü bağlantı ile önemli bir lojistik üs olan ülkemizin kara, deniz ve havacılık taşımacılığı noktasındaki konumunu da her geçen gün güçlendiriyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, kara taşımacılığının yanı sıra ülkemizden dünya pazarlarına taşınan ürünlerin büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Taşımacılık sektörünün dış ticaretin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın sektörün mevcut yapısının güçlendirilmesi ve uluslararası ticaretteki dönüşüme yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesine destek olduğunu aktardı. Toplantıda, sektörün gelecek döneme ilişkin yol haritası, mevcut talepler ve beklentiler üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.