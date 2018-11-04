Ticaret Bakanı’ndan flaş açıklamalar!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla 81 ilde ticaret il müdürlükleri kanalıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Alo 175’e 48 bin civarında şikayet geldi. Şu ana kadar biz 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürün denetledik ve 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik” dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nda bir araya geldiği ekonomi muhabirlerine Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle iki bakanlığın birleştirilmesi sonucu Ticaret Bakanlığının çok daha efektif, verimli ve dinamik bir sürece girdiğine işaret eden Pekcan, dünyanın ekonomik ve politik olarak yeni bir dönemden geçtiğini, bu doğrultuda ticaret stratejilerini yeni bir vizyonla yapılandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Pekcan, geçen dönemde fahiş fiyat artışlarının önlenmesi, kontrol altına alınması ve bunlara yönelik tedbirlerin uygulamaya konulması açısından 81 ilde ticaret il müdürlükleri kanalıyla çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, “Bununla ilgili de ciddi rakamlara ulaştık. Alo 175’e 48 bin civarında şikayet geldi. Çağrı merkezinde 15 kişi vardı, 30 kişiye çıkardık, daha sonra da mobil uygulama başlattık. Vatandaşlar da bizimle beraber çalışıyor. Şu ana kadar 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürün denetledik ve 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik.” diye konuştu.