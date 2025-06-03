Ticaret Bakanlığı, 1.870 Kg metamfetamin ele geçirdi

METAMFETAMİN OPERASYONU BAŞARISI

Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbülak Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.” denildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE YENİ REKOR

Açıklamada ayrıca, “Türkiye Yüzyılı’nı ticaretin yüzyılı yapma vizyonuyla hareket eden Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında hem beşeri hem de teknik kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Uzmanlaşmış personel ve gelişmiş risk analiz sistemleriyle yürütülen hedefleme çalışmaları neticesinde yapılan bu operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi.” ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

UYUŞTURUCU YAKALAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2025 yılı boyunca yürüttüğü başarılı çalışmaların, haziran ayında tarihi bir seviyeye ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, “Gürbulak’ta gerçekleştirilen son yakalamayla birlikte toplamda 17 ton 144 kilogram uyuşturucu, 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 Türk lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu rakamlar, bir önceki döneme göre yüzde 234’lük artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Ticaret Bakanlığı olarak, yasa dışı ticaret süreçlerine geçit vermemeye, kararlılıkla devam edeceğiz.” şeklinde bilgiler verildi.