Ticaret Bakanlığı, 2025’te İhracat Artışı Duyurdu

İHRACATTA BAŞARI ORANLARI

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde 18 ilin 1 milyar doların üstünde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan duyuruya göre; bu dönemde toplamda 46 ilde ihracat artışı kaydedildi. 2025 Mayıs ayında, iller bazında ihracat rakamları incelendiğinde, İstanbul 5 milyar 212 milyon dolar ile lider konumda bulunuyor. İstanbul’u 3 milyar 403 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 124 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 837 milyon dolarla Bursa, ve 1 milyar 186 milyon dolarla Tekirdağ izliyor.

KOCAELİ’DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

2025 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında, ihracat artışında en yüksek rakam Kocaeli’den geldi. Kocaeli, 681 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı. Çorum ise 268 milyon dolarlık artışla ikinci sırayı alırken, Yalova 174 milyon dolarlık artışla üçüncü, Ankara 160 milyon dolarlık artışla dördüncü, ve Bursa 106 milyon dolarlık artışla beşinci il olarak sıralandı.