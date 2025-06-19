Ticaret Bakanlığı, 2025’te İhracat Raporu

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN İHRACAT AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde 18 ilinin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı bilgisini paylaştı. Bakanlıktan elde edilen verilere göre; bu dönemde 18 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 46 ilde ihracatın artış gösterdiği belirtildi.

İSTANBUL İLK SIRADA

2025 yılı Mayıs ayında, ihracat faaliyetleri bazında en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan iller sıralandı. İstanbul, 5 milyar 212 milyon dolarlık ihracatla birinci sırayı alırken, Kocaeli 3 milyar 403 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 124 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 837 milyon dolarla dördüncü ve Tekirdağ 1 milyar 186 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

KOCAELİ’DE İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ

Mayıs ayı verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta en fazla artışın Kocaeli’nde yaşandığı görüldü. Kocaeli, 681 milyon dolarlık artışla birinci sırada yer alırken, Çorum 268 milyon dolarlık artışla ikinci, Yalova 174 milyon dolarlık artışla üçüncü oldu. Ankara 160 milyon dolarlık artışla dördüncü sırayı alırken, Bursa ise 106 milyon dolarlık artışla beşinci sırada bulundu.