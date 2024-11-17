Ticaret Bakanlığı, 575 Firmaya İzin Verdi

DİJİTAL TİCARET RİPORTU

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi çerçevesinde geçtiğimiz ay 575 firma için izin belgesi düzenliyor. Bakanlığın ekim ayına ait dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma taleplerine bağlı iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, geçen ay 575 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilmesi dikkat çekiyor.

Geçen ay itibarıyla, 2 adet hariçte işleme izin belgesi ve 56 yurt içi satış ile teslim belgesi de firmalara veriliyor. Ayrıca, firma talepleri doğrultusunda 33 dahilde işleme izin belgesinin de iptal edilmesi, ticaret faaliyetleri üzerinde olası bir etkiye yol açabiliyor. Bu durum, sektör içerisinde düzenlemelerin ve izin belgelerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.