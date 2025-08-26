Ticaret Bakanlığı Ankara’da Denetlemeler Yaptı

TİCARETE YÖNELİK DENETİMLER ARTIRILIYOR

Ticaret Bakanlığı ekipleri, başkent Ankara’da ‘fahiş fiyat’ uygulamalarını önlemek amacıyla denetlemeler yapıyor. Kamunun beslenme, sağlıklı yaşam ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu mal ve hizmetlerin fiyatlarında aşırı artış yapılması ya da bunlara ulaşımın kısıtlanması durumlarında Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu bağlamda Ankara’daki bir markette denetim gerçekleştirip temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliği kontrol ediliyor. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farkların olup olmadığı, etiketlerdeki fiyatın son değişim tarihi ve önceki fiyatları inceleniyor. Teddybir dönemde, Ticaret Bakanlığı tarafından 2025 yılının başından itibaren toplamda 44 bin 994 işletme ile 395 bin 180 ürün denetleniyor.