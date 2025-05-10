Ticaret Bakanlığı Denetim Yapıyor

TİCARET BAKAN YARDIMCISI CEZALARI AÇIKLADI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yakın dönemde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 5 büyük market zincirine toplamda 231 milyon TL ceza kesildiğini belirtti. Kayseri’de fabrika açılışına katılan Gürcan, bakanlığın denetim faaliyetleri ile ilgili bilgiler sundu. “Ticaret Bakanlığı, görev alanı olarak çok geniş bir bakanlık. Ticaretin düzenlenmesi ve denetlenmesi gibi kapsamlı sorumlulukları içerirken diğer yandan da toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yanıt vermeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DENETİMLER VE CEZA MİKTARLARI

Gürcan, 81 ilde bugüne kadar 160 binin üzerinde firma ve 1.2 milyonun üzerinde ürünü denetlediklerini vurguladı. Bu denetimler neticesinde yılbaşından bu yana toplamda 529 milyon Türk Lirası’nın üzerinde idari para cezası uygulandığını kaydetti. “Böylelikle fiyat dengesini bozmaya, haksız fiyat artışı yapmaya çalışanların önüne geçmek için mücadelemizi el birliği ile sürdürüyoruz” dedi.

LİSANSLI DEPO FAALİYETLERİ

Türkiye genelinde 51 ilde 225 lisanslı deponun faaliyet gösterdiğini ifade eden Gürcan, bu sistemle ürünlerin sağlıklı şartlarda depolanarak israf ve zaiyatın asgariye indirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. “Şu anda Türkiye’de üretilen 12.2 milyon ton hububatı lisanslı depolarımızda depolayabilmekteyiz” şeklinde bilgi vererek, tarım ürünlerinin ticaretine yönelik adımlar attıklarını da dile getirdi.

Gürcan, çalışmaların aralıksız devam edeceğinin altını çizerek, “Temel hedefimiz ülkemizi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlanmasını sağlamaktır. Bizler; ticaret erbabımızla, sanayicimizle, 2 milyon 250 binin üzerinde esnaf ve sanatkarımızla beraber Türkiye’nin daha kalkınmış ve daha müreffeh bir ülke olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.