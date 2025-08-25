Ticaret Bakanlığı Denetimlere Hız Verdi

DENETİMLERİN HIZLANDIRILMASI

Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri ile ilgili denetimleri artırıyor. Okul döneminin başlamasına kısa bir süre kala, bakanlık, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini koruma ile ekonomik çıkarlarını gözetme amacıyla ülke genelinde kırtasiye ve okul ürünleri üzerinde denetimler gerçekleştiriyor.

DENETİM SÜREÇLERİ

Ankara’da bir alışveriş merkezinde yer alan kırtasiye dükkanında yapılan denetimlerde ekipler, ürünlerin fiyat, etiket ve güvenliği üzerine incelemeler yapıyor. Bu süreçte, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında herhangi bir fark olup olmadığı kontrol ediliyor, ayrıca etiketlerdeki ürün fiyatlarının son değişim tarihi ile önceki fiyatları karşılaştırılıyor. Özellikle çocuklar için üretilen kırtasiye ürünleri de detaylı bir şekilde denetleniyor.

Denetimlerin sonuçları, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin bilgileri “guvensizurun.ticaret.gov.tr” adresinde bulunan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilere ulaştırılacak. Güvensiz ürünlerin piyasada satışının yasaklanması, bu ürünlerin geri toplanması ve imalatçı ile ithalatçılarına idari para cezası uygulanması sağlanacak.