Ticaret Bakanlığı Denetimleri Sürüyor

DENETİM ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliği ile fahiş fiyat denetimlerini İstanbul, Ankara ve İzmir’de sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi’deki okul ve kırtasiye malzemeleri satan işletmeleri denetledi. İstanbul, İzmir ve Ankara’da kırtasiye ve okul malzemesi satışı gerçekleştiren iş yerlerine yönelik denetimler artırıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi’deki okul çevresindeki kırtasiyelerde eş zamanlı olarak ürün güvenliği ile fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetim sırasında, ürün güvenliği ve piyasadaki fiyatların uygunluğu araştırıldı.

DENETİM İLKELERİ

Denetim sırasında “Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesine dayalı olarak fiyat etiketi ve ürün güvenliği kontrolü yapıldı. Bu süreçte ekipler, fiyat, menşei ve fiyat değişim tarihlerini inceledi. Ürün Türkiye’de üretilmişse yerli üretim logosunun mevcut olup olmadığı kontrol edildi. Kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürünler için tutanak tutulduğunu ve Bakanlık tarafından her bir ürün için ceza uygulanacağını belirtti. Denetimlerin Türkiye genelinde 81 ilde devam edeceği kaydedildi.

SÜREKLİ DENETİM TALEBİ

Denetim yapılan kırtasiye sahibi Hatice Ölgün, denetimlerin artırılması gerekliliğini vurguladı. Ölgün, “Yapılan denetimlerin sürekliliği çok önemli. Sürekli yapılması gerekiyor. Hem vatandaş için hem bizim için haksız rekabet açısından sürekli denetim yapılması lazım çünkü herkesin çocuğu var. Hepimiz sağlıklı bir şekilde kaliteyi ucuza almak isteriz. O yüzden daha fazla denetim gerekli. Fiyatlarla ilgili olarak haksız rekabetin önlenmesi, gelen ürün fiyatlarıyla satılan ürün fiyatlarının karşılaştırılması gibi tarihler ve fiyat farklarının kontrolü yapılması önemli” dedi.