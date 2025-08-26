Ticaret Bakanlığı Denetimleri Sürüyor

DENETİMLER SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, market ürünlerinde ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimlerini İstanbul, Ankara ve İzmir’de sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Şişli’deki marketleri denetleme fırsatı buldu. İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, bu süreçte “fiyat etiketi açısından 8 ayda 13 bin 737 işletmede 3 milyon 738 bin 423 ayrı ürünü inceledik. Bu incelemelerimiz sonucunda da 66 bin 223 adet yönetmenliğe aykırı durum tespit ettik. Bunlara da her birine 3 bin 166 lira, toplamda da 209 milyon 662 bin 18 liranın üzerinde idari işlem yaptık” dedi.

İHTİYAÇLARIN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicinin sağlıklı beslenme ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için denetimlere devam ediyor. İstanbul’daki ekipler, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini kontrol etti. Ekipler, fiyatların fahiş olup olmadığını ve raflardaki etiketler ile kasa fiyatları arasındaki farkları dikkatlice inceledi. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, “Biz İstanbul’da olduğu gibi Türkiye’nin 81 ilinde de özellikle gıda üzerinde denetimlerimizi arttırıyoruz. Fiyat etiketlerinden kasıt, vatandaşın ürün üzerindeki etiketteki fiyatı rahatça görebilmesi” açıklamasında bulundu.

HAKSIZ FİYAT TUTANAĞI

Menteşe, denetimlerde “8 ay boyunca İstanbul’da 12 bin 178 işletmede 45 bin 615 ürüne yönelik haksız fiyat tutanağı tutmuşuz. Bunların fiyatlarında şüphe ettik. Faturalarını istemişiz, istemeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, değerlendirme kurumunun 13 üyeden oluştuğunu vurgulayan Menteşe, “Gönderdiğimiz raporlar bağımsız kurulca değerlendiriliyor ve idari işlemler gerçekleştiriliyor” dedi.

IDAREİ İŞLEMLERİN SAYISI ARTIYOR

Menteşe, “Bu süreçte 8 ayda 13 bin 737 işletmede 3 milyon 738 bin 423 ayrı ürünü inceledik ve toplamda 66 bin 223 adet yönetmenliğe aykırı durumu tespit ettik. Bunların her birine 3 bin 166 lira idari işlem uygulanıyor. Şu ana kadar yaklaşık 405 işletmeye 254 milyon 574 bin 435 lira tutarında idari yaptırım uygulandı” şeklinde bilgi verdi. Menteşe, denetimlerin hem vatandaşların menfaatini hem de ekonomik çıkarlarını korumak için aralıksız sürdürüleceğini dile getirdi.