Ticaret Bakanlığı Denetimlerine Devam Ediyor

TİCARET BAKANLIĞI YETKİLERİNİ KULLANIYOR

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek ürünler üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler neticesinde “güvensiz” kategorisine alınan ürünler, ilgili markalarıyla birlikte halkla paylaşılıyor.

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Bakanlığın 26 Ağustos tarihli son açıklamasıyla, “Nos Studi’s” markalı çocuk deniz şortunun piyasaya sunulmasının yasaklandığı belirtildi. Ürün güvensiz bulunduğu için satıştan kaldırılırken, aynı zamanda toplatma kararı da alındı.

Anadolu Yelken Ligi Başladı. Yelken Heyecanı Yükseliyor. Yarışmacılara Başarılar Diledik

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde başladı; gençler yelkenle tanışıyor.
Akkese Mahallesi’ndeki Camide Yangın

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Merkez Camisi'nde meydana gelen yangın, camiyi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

