Ticaret Bakanlığı Denetimlerine Devam Ediyor

TİCARET BAKANLIĞI YETKİLERİNİ KULLANIYOR
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek ürünler üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler neticesinde “güvensiz” kategorisine alınan ürünler, ilgili markalarıyla birlikte halkla paylaşılıyor.
BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA
Bakanlığın 26 Ağustos tarihli son açıklamasıyla, “Nos Studi’s” markalı çocuk deniz şortunun piyasaya sunulmasının yasaklandığı belirtildi. Ürün güvensiz bulunduğu için satıştan kaldırılırken, aynı zamanda toplatma kararı da alındı.