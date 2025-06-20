Ticaret Bakanlığı, EİDS uygulamasını zorunlu hale getirdi

TİCARET BAKANLIĞINDAN YENİ DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı, 18 Haziran’da gerçekleştirdiği açıklamada Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden “yetki doğrulaması” uygulamasının tüm taşıt ilanları için zorunlu hale geldiğini duyurdu. 31 Ağustos 2023’teki yönetmelik değişikliğiyle birlikte, otomotiv sektöründe sahte taşıt ilanlarının, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildi. Bu yükümlülüklerin uygulanmasını sağlamak için Bakanlık tarafından EİDS kuruldu. 1 Kasım 2023’ten itibaren ilan platformları, EİDS’ye entegre olarak kimlik doğrulaması yapmaya başladı ve kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan vermeleri engelleniyor. EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması ise 7 Nisan’da yalnızca model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıt ilanları için başlatıldı. 16 Haziran itibarıyla, EİDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilmiş oldu.

ARAÇ İLANLARINDA YETKİ DÜZENİ

Bu sistemde, taşıt ilanları yalnızca taşıt sahibince yetkilendirilmiş yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahipleri, onların birinci ve ikinci derece akrabaları ve eşleri tarafından verilerek, yetkisiz kişilerin ilan girişi yapması engelleniyor. Ticaret Bakanlığı, EİDS ile otomotiv sektöründe spekülatif fiyatların oluşumunu önlemeyi ve tüketici mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyor. Yeni sistemle birlikte, hem satıcılar hem de alıcılar için daha şeffaf ve denetlenebilir bir ilan ortamı sağlanması amaçlanıyor.

SEKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, AA muhabirine, EİDS’in otomobil satışı için ilan sitelerinin kullanımının yetki kontrolü olarak özetlenebileceğini belirtti. Koyuncu, “Tüketici, otomobilini satmak için bir aracıyı kullanmak isterse, artık kendisini yetkilendirmek durumunda. Kayıt dışı ticareti önlemek için uygulamaya alınmış ve doğru bir uygulama. Yetki belgesi olmayan kişi veya kurumların artık kayıt dışı otomobil ticareti yapamayacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca uygulamanın çeşitli aşamalarla devreye girdiğini, önce emlak ticaretiyle başlayıp kademeli olarak otomobil ticaretine geçildiğini ifade etti. Koyuncu, “Kademeli geçiş, sektörün adaptasyonu açısından olumlu oldu” diyerek, kayıtlı ve yönetmeliklere uygun ticaret yapan kurumların bu uygulamayı destekleyeceğini vurguladı. Kayıt dışı yapanların yarattığı haksız rekabetin ortadan kalkacağını da sözlerine ekledi.