Ticaret Bakanlığı Ekipleri Denetim Yapıyor

DENETİM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı’nın ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri üzerinde denetimlerini devam ettiriyor. Bakanlığa bağlı ekipler, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı için kırtasiye ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Bu doğrultuda, Ankara’daki bir kırtasiyeye giden ekipler, fiyat ve ürün etiketleri ile ürün güvenliği üzerine kontrol yaptı.

ETİKET KONTROLLERİ YAPILIYOR

Ekipler, öğrenciler tarafından sıkça tercih edilen kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketlerini inceledi. Bunun yanı sıra, etiket ve kasa fiyatları arasında herhangi bir fark olup olmadığı da kontrol edildi. Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin kapsamı hakkında, “Fiyat, menşe ve fiyat değişim tarihini kontrol ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Ürünün Türkiye’de üretilip üretilmediğini belirlemek için yerli üretim logosunun varlığına da dikkat ettiklerini belirten ekipler, kriterleri karşılamayan ve kurallara uymayan ürünler için tutanak tutulduğunu ve Bakanlık tarafından ceza uygulandığını ifade etti.