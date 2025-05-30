Ticaret Bakanlığı, Emlak Fiyat Artışını Yasakladı

TİCARET BAKANLIĞI YENİ DÜZENLEMEYİ DUYURDU

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticareti alanındaki yönetmelik değişikliklerine ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımda emlak sektöründeki fiyat artışlarını gerekçe göstererek, yönetmelikteki değişikliklerin 30 Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olacağını bildirdi.

Açıklamaya göre, internet üzerinden yayımlanan taşınmaz ilanlarında, taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle tutarsız ve makul bir açıklaması bulunmayan fiyat artışları yasak hale geliyor. Aynı zamanda, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık etmeleri de düzenlemelerle kapsam altına alındı. Yeni düzenlemeyle yalnızca emlak işletmelerine değil, bu ilanlara konu olan taşınmaz sahiplerine de idari yaptırımlar uygulanabileceği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Haksız fiyat artışlarının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.