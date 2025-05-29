Ticaret Bakanlığı, Fahiş Fiyat Artışlarını Önleyecek

TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarını önlemek için taşınmaz ticareti yönetmeliğini güncelledi. Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, taşınmaz ticareti ile ilgili yönetmelikteki değişiklikleri duyurdu. Açıklamada, emlak sektöründe adil ve rekabetçi bir piyasa yapısının oluşturulması ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, ilan platformlarında bulunan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği ve piyasa dengesini bozacak şekilde fiyat artışı gerçekleştiren emlak işletmelerine idari yaptırımlar uygulandığı ifade edildi.

FİYAT ARTIŞLARI YASAKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir” denildi. Yeni düzenlemeyle, emlak işletmeleri ve taşınmaz sahiplerinin idari yaptırımlara maruz kalabilecekleri vurgulandı. Bu mevzuat değişikliği, emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele süreci sağlayacak.

VATANDAŞ MAĞDURİYETLERİ GİDERİLECEK

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların haklarının korunması ve emlak sektöründe şeffaflık ile dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması için gereken tüm önlemlerin alınmaya devam edeceğini belirtti. Bu yeni yönetmelik ile birlikte, emlak piyasasında istikrarın sağlanması amaçlanıyor.