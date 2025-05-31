Ticaret Bakanlığı, Fiyat Artışlarını Yasakladı!

GÜNCELLEMELERİN DUYURULMASI

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaret yönetmeliğinde yapılan güncellemeleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakanlık, “Haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmıştır” sözleriyle yeni düzenlemeleri kamuoyuna aktardı.

İDARI YAPTIRIMLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Açıklamada, emlak sektörü için adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması amacıyla faaliyetlerin sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, ilan platformlarındaki taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği, piyasa dengesini bozacak manipülatif fiyat artışı yapan emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulandığı ifade edildi. Yeni düzenleme ile sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmaz sahiplerinin de idari yaptırımlara maruz kalabileceği vurgulandı.

YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Bakanlık açıklamasında, “Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir” ifadesine yer verildi.

VATANDAŞLARIN MENFAATİ GÖZETİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf, dengeli bir piyasa yapısının sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini vurguladı.