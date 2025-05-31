Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Artışlarını Yasakladı!

ticaret-bakanligi-fiyat-artislarini-yasakladi

GÜNCELLEMELERİN DUYURULMASI

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaret yönetmeliğinde yapılan güncellemeleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakanlık, “Haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmıştır” sözleriyle yeni düzenlemeleri kamuoyuna aktardı.

İDARI YAPTIRIMLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Açıklamada, emlak sektörü için adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması amacıyla faaliyetlerin sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, ilan platformlarındaki taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği, piyasa dengesini bozacak manipülatif fiyat artışı yapan emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulandığı ifade edildi. Yeni düzenleme ile sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmaz sahiplerinin de idari yaptırımlara maruz kalabileceği vurgulandı.

YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Bakanlık açıklamasında, “Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir” ifadesine yer verildi.

VATANDAŞLARIN MENFAATİ GÖZETİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf, dengeli bir piyasa yapısının sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini vurguladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Allan Saint-Maximin Süper Lig Takımıyla Anlaştı

Fenerbahçe, ezeli rakibiyle yaşadığı şampiyonluk kaybıyla sarsılırken, takımda ayrılıklar kaçınılmaz hale geldi. Allan Saint-Maximin ile ilgili sorunlar gündeme geldi.
Gündem

Uefa Şampiyonlar Ligi’nde Şampiyon PSG

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter’i 5-0 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. Bu zafer, kulüp için tarihi bir anı temsil ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.