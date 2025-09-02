Ticaret Bakanlığı, Gizemli Kutu’yu inceliyor

TÜKETİCİLERİN HAKLARININ KORUNMASI

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 14 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen 360 sayılı toplantıda, son zamanlarda çeşitli platformlar üzerinden tüketicilere “Gizemli Kutu” adı altında satışı yapılan belirsiz içerikli ürünleri ele aldı. Kurul, bu tür tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde olumsuz etkileyebileceğini ve tüketicileri genelde tercih etmeyecekleri işlemlere yönlendirebileceğini belirledi.

ALDATICI REKLAMLARA KARŞI MÜCADELE

Ticaret Bakanlığı, bu çerçevede tüketici haklarının korunmasına yönelik kararlı çalışmalarını devam ettiriyor. Özellikle, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Bakanlık, genç tüketicilerin bu tür sitelerin zararlarından korunması amacıyla da gerekli adımları atıyor.

Tüketicilerin haklarını ihlal eden kişi ve platformlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecek. Bu durum, tüketici güveninin sağlanması ve korunması açısından büyük bir öneme sahip. Tüketicilere güvenilir ve şeffaf bir alışveriş ortamı sunmak Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.