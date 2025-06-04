Ticaret Bakanlığı, GÜBİS ile ürünleri açıkladı

GÜVENSİZ ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Ticaret Bakanlığı, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)” aracılığıyla sağlık riski taşıyan yeni ürünleri kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda, piyasaya sürülmesi yasaklanan ve toplatılacak ürünler arasında bir slime oyuncağı da bulunuyor. “Baba” markasına ait olan bu yumuşak oyuncakta yapılan laboratuvar testlerinde, toksik ağır metallerin (Arsenik, bor, kurşun) varlığı tespit edildi.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden bu kimyasallar ebeveynler ve tüketici gruplarında endişe yarattı. Bu nedenle, Bakanlık tarafından kimyasal risk taşıyan oyuncağın piyasaya arzı yasaklandı ve derhal toplatılmasına karar verildi. Bakanlık, bu kararı “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” çerçevesinde alındığını duyurdu.