Ticaret Bakanlığı, GÜBİS’te Ürün Duyurdu

GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN İLANI

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşlar tarafından sağlık açısından risk taşıdığı tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) yayımlıyor. Bu sefer bakanlık, “English Home” markalı çubuklu oda kokusunu GÜBİS’e ekledi. Bakanlık, 16 Haziran tarihli açıklamasında English Home markasının “Reed Diffuser” adlı çubuklu oda kokusunun sağlık için tehdit oluşturduğunu belirtti.

ÜRÜNÜN PİYASA ARZI YASAKLANDI

Bakanlık, ürünün yanık ve yaralanma riski taşıdığına dikkat çekerek piyasaya arzının yasaklanmasına ve ürünün toplatılmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı, güvensizlik nedenini ise “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün İç Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır” şeklinde açıkladı.

KANUNİ DAYANAKLAR

Kararın, “7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Ts En Iso 11683 Standardı” çerçevesinde alındığı bildirildi.