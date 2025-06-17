Ticaret Bakanlığı, GÜBİS’te ürünleri ilan ediyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti yürüten yetkili kuruluşlar aracılığıyla sağlık açısından tehdit oluşturan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) ilan ediyor. Bu defa GÜBİS’e “English Home” markalı çubuklu oda kokusu eklendi. Bakanlık, 16 Haziran tarihli açıklamasında English Home markalı “Reed Diffuser” çubuklu oda kokusunun kaydını yaptı.

PİYASAYA ARZ YASAKLANDI

Bakanlık, bu ürünün yanık ve yaralanma riski taşıdığı nedeniyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı, güvensizlik nedenini, “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün İç Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır” şeklinde ifade etti.

KANUNİ DAYANAK

Kararın, “7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik, Ts En Iso 11683 Standardı” çerçevesinde alındığı bildirildi.