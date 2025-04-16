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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muafiyetini Düşürüyor

GÜMRÜK MUAFİYETİ GÜNDEMDE

Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışına yönelik yapılan alışverişlerde belirlenmiş olan 30 euro seviyesindeki gümrük muafiyetini düşürme hazırlığında olduğu iddia edildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Ticaret Bakanlığı, yurt dışından alışverişte tavan uygulamasının 22 euro seviyesine indirilebileceğini” açıkladı.

ÖNCEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye’de yurt dışından posta ve kargo yoluyla getirilen eşyalar için geçerli olan “gümrüksüz alışveriş limiti” 21 Ağustos 2024 tarihinde kargo ücreti dahil 150 eurodan 30 euroya (güncel kurla 1.299 TL) düşürülmüştü. Şimdi ise bu gümrük muafiyeti limitinin yeniden azaltılabileceği konuşuluyor. Mustafa Gültepe, Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı alışverişlerde 30 euro olan tavan limiti 22 euroya (güncel kurla 953,68 TL) çekmeyi düşündüğünü belirtti. Daha önce 21 Ağustos 2024’te yayımlanan kararname ile yurtdışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya indirilmişti. Yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinden 30 euro üzerindeki alışverişler, gümrükte ek ithalat vergisine tabi olacak.

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