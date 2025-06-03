Ticaret Bakanlığı, Gürbülak’ta 1 Ton Metamfetamin Ele Geçirdi

1 TON 870 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı, Ağrı’nın Gürbülak Sınır Kapısı’nda düzenlenen başarılı bir operasyonda kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetaminin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı” denildi. Açıklamada, gerçekleştirilen operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon Türk lirası olduğu tespit edildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

2025 YILI BOYUNCA YÜZDE 234 ARTIŞ YAŞANDI

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2025 yılı boyunca yürüttüğü faaliyetlerin haziran ayında tarihi bir seviyeye ulaştığı bilgisi verildi. Gürbulak’ta gerçekleştirilen son operasyonla toplamda 17 ton 144 kilogram uyuşturucu madde, 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 Türk lirası değerinde ele geçirildi. “Bu rakamlar, bir önceki döneme göre yüzde 234’lük artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Ticaret Bakanlığı olarak, yasa dışı ticaret süreçlerine geçit vermemeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.