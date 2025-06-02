Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürünleri Açıkladı

TİCARET BAKANLIĞI YENİ GÜVENSİZ ÜRÜN LİSTESİ YAYIMLADI

Tüketici sağlığını koruma durumu çerçevesinde denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, piyasada bulunan riskli ürünlerle alakalı olarak yeni bir liste yayımladı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamalara göre, farklı kategorilerde bulunan bazı ürünler yasaklandı ve piyasadan geri alınacak.

Bakanlık, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi sağlık risklerine rastlandığını ifade ediyor. Denetim sonuçları dikkat çektiğinde; çocuk giyim ürünleri, oyuncaklar ve belirli temizlik malzemeleri, insan sağlığına zarar verebilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle “güvensiz” olarak sınıflandırıldı. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken, satış noktalarından da toplatılması için işlemler başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, bu süreçte piyasa gözetimi ve denetimi yetkisi olan kurumlarla iş birliği yaparak denetimlerini devam ettiriyor. Tespit edilen güvensiz ürünler, GÜBİS platformunda düzenli olarak paylaşılacak ve tüketicilerin dikkatine sunulacak.