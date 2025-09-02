Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürünleri Denetliyor

ÜRÜN GÜVENSİZ OLARAK İLAN EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik sürdürdüğü denetimler doğrultusunda yeni bir ürünü “güvensiz” olarak belirledi. Babyjem markasına ait olan ‘Tavşan Peluş Sırt Çantası’nın satışına yasak getirildi. 1 Eylül’de yapılan açıklama ile bu ürünün piyasaya sunulmasının durdurulduğu ve raflardan toplanacağı bildirildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlık, söz konusu ürünün neden güvensiz olduğuna dair ayrıntıları da kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, “İnsan sağlığına zarar verebilecek ürünlere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceği” vurgusu yapıldı.