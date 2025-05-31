Ticaret Bakanlığı, Hesap Bilgilerini Koruyun

ARTAN DOLANDIRICILIK VAKALARI

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların banka hesaplarını maddi menfaat karşılığında üçüncü kişilere kullandırdığı durumların sayısının arttığını duyurdu. Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarının bir parçası olabiliyor. Hesap sahipleri, bu durumlar nedeniyle ciddi cezai yaptırımlarla yüzleşebiliyor.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Son dönemde bazı vatandaşlarımızın, banka hesaplarını maddi menfaat karşılığında üçüncü kişilere kullandırdığı ya da hesap bilgilerini paylaşmak suretiyle çeşitli yasa dışı faaliyetlere dolaylı olarak dahil olduğu vakalara sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama ve benzeri suçların bir parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir.” ifadesine yer verildi.

BİLGİLERİN PAYLAŞILMAMASI GEREKİYOR

Açıklamada ayrıca, hesap bilgileri, IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgilerinin kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. “Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişi veya yapılar tarafından kullanılması, hesabın yasa dışı işlemlerde araç haline gelmesine neden olabilmektedir. Bazı kişiler kolay kazanç vaadiyle banka hesaplarını kullanmak isteyebilir. Bu tür tekliflere kesinlikle itibar edilmemeli, hesap sahibi bu işlemlerin hukuki sonuçlarından sorumlu olacağını unutmamalıdır.” denildi.

Hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi ve onayı varmış gibi değerlendirildiğine dikkat çekildi. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15’inci maddesi uyarınca, kendi adına ancak başkası hesabına işlem yapan kişilerin bu durumu ilgili finansal kuruluşa yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis veya adli para cezası ile karşılaşabileceği belirtildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşların, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhal bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmeleri hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından önem taşıyor. Açıklamada, “Finansal güvenliğin sağlanmasının, her şeyden önce bireyin kendi sorumluluğunda olduğunun unutulmaması gerekmektedir.” ifadesi kullanıldı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan bilinçli, dikkatli ve sorumlu bir şekilde hareket etmelerini, kişisel finansal bilgilerini özenle korumalarını ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin vermemelerini önemle rica etti.