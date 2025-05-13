Ticaret Bakanlığı, İhracatı Arttırmayı Hedefliyor

İHRACATTA ÖNE ÇIKAN İLLER

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde 17 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 45 ilde ihracatın arttığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, “2025 yılı Nisan ayında faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul 4 milyar 151 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 2 milyar 840 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir 1 milyar 981 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 520 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise 1 milyar 79 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.” bilgisi verildi.

ARTIŞ GÖSTEREN İLLER

Açıklamada, 2025 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışı gösteren iller sırasıyla; Kocaeli 501 milyon dolarlık artışla birinci, Bursa 210 milyon dolarlık artışla ikinci, Ankara 131 milyon dolarlık artışla üçüncü, Çorum 123 milyon dolarlık artışla dördüncü ve Tekirdağ 88 milyon dolarlık artışla beşinci konumda yer aldığı belirtildi.

İHRACAT POLİTİKALARI

Bakanlık, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde, pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejiler ile ihracatı artırma çabalarına devam etmekte olduğunu ifade etti. “Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz” açıklaması yapıldı.