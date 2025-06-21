Ticaret Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Ediyor

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı, ailelerin, gençlerin ve vatandaşların zararlı unsurlardan korunmasını, bağımlılıkla etkin biçimde mücadele edilmesini ve yasa dışı ticaretin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu amaçla kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürekli olarak sürdürülüyor. Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin gerçekleştirdiği son operasyonlarda, Ağrı-Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 284 bin elektronik sigara ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 26 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, Antalya Limanı’nda 43 bin 108 metrik ton akaryakıt cinsi eşyanın yakalandığı kaydedildi.

TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMA AMACIYLA İŞBİRLİĞİ

Açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının büyük bir özveriyle yürütüldüğü vurgulandı. “Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımızda ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin yoğun mesaisiyle, toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermiyoruz” denildi. Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucunda 2025 yılı itibarıyla toplamda 34 milyar 553 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildiği de ifade edildi. Bu miktarın içinde 12 milyar 819 milyon TL değerinde ticari eşya ve 21 milyar 734 milyon TL değerinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu belirtildi.