Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele Ediyor

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, ailelerin, gençlerin ve vatandaşların zararlı unsurlardan korunması için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeyi ve yasadışı ticareti engellemeyi amaçlayarak kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı’nın Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, son dönemde gerçekleştirdikleri operasyonlarda çeşitli kaçakçılık vakalarını tespit etti.

SON DÖNEM OPERASYONLARINDA ELE GEÇİRİLENLER

Ağrı-Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yapılan operasyonla 1 milyar 805 milyon Türk Lirası değerinde yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 48 milyon 622 bin Türk Lirası değerinde 284 bin adet elektronik sigara, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 15 milyon 701 bin Türk Lirası değerinde yaklaşık 26 kilo uyuşturucu madde ve Antalya Limanı’nda 1 milyon 430 bin Türk Lirası değerinde 43.108 metrik ton akaryakıt gibi yasadışı malzemeler ele geçirildi.

MÜCADELEYE OLAN BAĞLILIK

Bakanlık, bu doğrultuda yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak başta kara, deniz ve hava gümrük kapıları olmak üzere, tüm Türkiye Gümrük Bölgesinde yasal ticaretin desteklenerek yasa dışı ticaretin önlenmesi yönünde omuz omuza verdiğimiz kararlı mücadeleyle, ülkemizin ekonomik kalkınması ve halkımızın refah seviyesinin artırılması amacıyla vazifeye sadakat bilinci, üst seviyede gayret ve çabayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımızda ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin yoğun mesaisiyle toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

KAÇAK EŞYA MİKTARLARI

Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucunda, 2025 yılında toplamda 34 milyar 553 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Bu miktar arasında 12 milyar 819 milyon TL ticari eşya ve 21 milyar 734 milyon TL uyuşturucu madde yer alıyor.