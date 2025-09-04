Ticaret Bakanlığı Kırtasiye Denetim Yapıyor

EĞİTİM YILI BAŞLIYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılı, önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Okul açılışına az bir süre kala, öğrenciler ve veliler kırtasiye alışverişlerine girişiyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşabilmesi için aralıksız çalışmalara devam ediyor.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE SIKI DENETİM

Bakanlık bu çerçevede, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerin ayrıntıları, bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Son dört gün içinde 5 bin 50 market denetlendi, 722 bin ürün kontrol edildi ve 4 bin 816 ihlal tespit edildi. Paylaşımla birlikte şu sözlere yer verildi: “Ticaret Bakanlığı’ndan 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünleri satışında sıkı denetim.” Bu denetimler sonucunda toplam 15 milyon 241 bin 124 TL ceza kesildi.

Haksız fiyat artışı uygulayan 990 firma hakkında gerekli işlemler başlatıldı. 29 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında, Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla kırtasiye ürünleri üzerine kapsamlı denetim faaliyetleri düzenlendi. Denetimler yalnızca kırtasiye reyonlarını kapsadı ve sonuçları ile ilgili bilgiler şu şekilde: Denetlenen market sayısı 5 bin 050, toplam denetlenen ürün sayısı 722 bin 528, tespit edilen ihlal sayısı 4 bin 816 oldu. Uygulanan toplam ceza miktarı 15 milyon 241 bin 124 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL EN ÇOK DENETİMİN YAPILDIĞI ŞEHİR

Denetim faaliyetlerinde en fazla işletmeye gidilen iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya oldu. İstanbul’da 1,414, Ankara’da 635 ve Antalya’da 320 işletme denetlendi. En yüksek sayıda ürün denetimi ise yine bu illerde yapıldı: Ankara’da 332 bin 104, İstanbul’da 216 bin 848 ve Antalya’da 31 bin 280 ürün kontrol edildi.

İHLAL VE CEZA BİLGİLERİ

En fazla ihlal tespit edilen il İstanbul oldu. En yüksek sayıdaki ihlal tespitleri ise şu şekilde gerçekleşti: İstanbul: 2 bin 174, Ankara: 1 bin 820, İzmir: 65. Bu illerle ilgili uygulanmış ceza işlem tutarları ise İstanbul için 6 milyon 882 bin 884 TL, Ankara için 5 milyon 762 bin 120 TL ve İzmir için 205 bin 790 TL olarak kaydedildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Denetimlerin sonucunda haksız fiyat artışları nedeniyle işlem başlatılan firmalarla ilgili veriler ise şöyle oldu: Ankara: 531, İstanbul: 155, İzmir: 45 firma. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasada düzenin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.