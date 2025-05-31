Ticaret Bakanlığı: Kişisel Bilgileri Paylaşmayın

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan yasadışı işlemler nedeniyle halkı kişisel finansal bilgilerinin paylaşılmaması konusunda kesin bir dille uyarıyor. Hesabını başkalarına kullandıranlar, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla karşılaşarak hapis, para cezası ve banka işlemlerine erişim kısıtlaması gibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bakanlık, vatandaşların kişisel banka hesapları ve finansal bilgilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir kez daha uyarıda bulundu. Özellikle, bazı kişilerin banka hesaplarını maddi kazanç karşılığında üçüncü şahıslara kullandırdığı tespit edildiği bildiriliyor.

YASAL SORUMLULUĞA DİKKAT

Bakanlığın açıklamasında, “Ben sadece hesabımı verdim” gibi sözlerin yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığı vurgulandı. Hesap sahipleri, yapılan tüm işlemlerden hukuki ve cezai açıdan sorumlu tutulabiliyor. Açıklamada, “Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.” denildi.

KİMLİK VE BANKA BİLGİLERİ KİŞİSEL HAKKIDIR

Bakanlık, banka hesaplarının sadece hesap sahibinin kişisel kullanımı için tasarlandığını hatırlatırken, hiç bir koşulda paylaşılmaması gereken bilgilerin altını çizdi. Bunlar arasında IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgileri yer alıyor. Aksi halde, bu tür bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından yasadışı işlemlerde kullanılabileceği ve hesapların kara para aklama trafiğine aracı haline gelebileceği ifade ediliyor.

KOLAY PARA TEKLİFLERİNE DİKKAT EDİN

Açıklamada, bazı kişilerin kolay kazanç vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanma girişiminde bulunduğu aktarılarak, bu tür tekliflere asla güvenilmemesi gerektiği vurgulandı. Bakanlık, “Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi varmış gibi değerlendirilir. Bu nedenle hesabın kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığı bilinmelidir.” uyarısını yaptı.

Ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince, kendi adına fakat başkasının hesabına işlem yapanların bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemeleri halinde hapis ve adli para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA BİLDİRİM ÖNEMLİ

Vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaştıklarında bilgi vermelerinin, hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru açısından kritik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.

KİŞİSEL FİNANSAL GÜVENLİK BİREYSEL SORUMLULUKTUR

Son olarak Ticaret Bakanlığı, vatandaşların finansal güvenliklerini temin etmek amacıyla dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı, üçüncü kişilerle asla paylaşılmamalıdır.” çağrısını yaptı.