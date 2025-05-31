Ticaret Bakanlığı, Kişisel Bilgilerinizi Korumayı Vurguladı

İKİNCİ KİŞİLERLE BİLGİ PAYLAŞIMINA DİKKAT

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara özel finansal bilgilerini üçüncü kişilerle asla paylaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı vatandaşların banka hesaplarını maddi avantaj karşılığında üçüncü kişilere kullandırdığı ya da hesap bilgilerini paylaşarak çeşitli yasa dışı faaliyetlerde dolaylı olarak yer aldığı durumların sıkça görüldüğü bildirildi. Bu tür durumların olası sonuçlarına vurgu yapılan açıklamada, “Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama ve benzeri suçların bir parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir.” denildi.

BİLGİLERİN KORUNMASININ ÖNEMİ

Açıklamada, hesap sahiplerinin bilgisi dahilinde gerçekleştirilen işlemlerin ilerleyen süreçte ağır mağduriyetler ve yargı süreci sonucunda hapis cezası, idari para cezası gibi sonuçlara yol açabileceği ifade edildi. “Ben sadece hesabımı verdim, işlemi ben yapmadım.” şeklindeki ifadelerin yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığına dikkat çekildi. Banka hesaplarının kişisel olduğuna ve her türlü işlemin sadece hesap sahibi tarafından yapılması gerektiğine işaret edildi. Hesap bilgileri, IBAN numaraları, banka kartları, dijital bankacılık şifreleri ve kimlik bilgilerinin kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA YETKİLİ KURUMLARA BİLDİRİM

Açıklamada, kötü niyetli kişi veya yapıların hesap bilgilerini kullanarak yasa dışı işlemler gerçekleştirebileceğinden bahsedildi. Bazı bireylerin kolay kazanç vaadiyle banka hesaplarını kullanmak isteyebileceğine dikkat çekildi. Bu tür tekliflere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi ve onayı varmış gibi değerlendirildiği, bu nedenle hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığını bilmenin önemli olduğu belirtildi.

Vatandaşların şüpheli durumlar ile karşılaştıklarında derhal bankalara ya da yetkili kurumlara bilgi vermelerinin kendileri ve toplum için önem taşıdığı ifade edildi. “Finansal güvenliğin sağlanması, her şeyden önce bireyin kendi sorumluluğundadır.” denildi. Bakanlık, vatandaşlardan dikkatli ve sorumlu davranmalarını, kişisel finansal bilgilerini korumalarını ve bu bilgilerin paylaşılmasına asla izin vermemelerini önemle rica etti.