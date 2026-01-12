Ticaret Bakanlığı Lavabo Açıcı Ürünü Raflardan Toplattı

Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünler üzerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Riskli olarak tespit edilen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla kamuya açıklanıyor. Bakanlığın 12 Ocak 2026 tarihli son denetimlerinde, piyasada yer alan bir lavabo açıcı ürününün güvenlik standartlarını karşılamadığı ve ilgili normları ihlal ettiği belirlendi. Genellikle mutfak ve banyo giderlerindeki tıkanıklıkları açmak için kullanılan lavabo açıcılar, güçlü kimyasal bileşenleri nedeniyle dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

ÜRÜN RAFLARDAN TOPLATILIYOR

Bakanlık, Pratix Çzm marka lavabo açıcıda çocuk emniyet kapatma düzeneğinin bulunmaması nedeniyle ürünün satışını durdurdu. Bu ürünün raflardan toplatılmasına yönelik karar alındı. İşte söz konusu ürünün bilgileri: