Ticaret Bakanlığı’ndan Fahiş Fiyatlara Ceza: 126 Milyon TL

CEZA UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLER

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bu yılın ilk toplantısında toplamda 126,7 milyon lira tutarında ceza uyguladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belirli alanlarda uygulanan idari para cezalarına dair önemli bilgiler yer aldı.

YANGIN EKİPMANLARINDAKİ FİYAT ARTIŞLARI

Yangın güvenlik ekipmanlarında aşırı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, 7 milyon 696 bin 810 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Bu durum, yangın güvenliğine yönelik hizmetlerin vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulması gerektiğini vurguluyor.

ÖZEL OKUL İŞLETMELERİNE CEZA

Özel okul işleticisi firmalarının haksız kazanç sağlaması nedeniyle, 66 milyon 207 bin 800 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Bu süreçte, eğitim hizmetlerinde adil ve şeffaf bir fiyatlandırma politikasının oluşturulması ve velilerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için gereken tüm idari tedbirler alındı.

MARKETLERDEKİ DENETİMLER

Tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar ve fahiş fiyatla satış yapan kasaplar dahil olmak üzere, perakende ticaret sektörü genelinde 52 milyon 824 bin 640 TL tutarında ceza uygulandı. Buna göre, ulusal ve yerel zincir market ile diğer perakende işletmelere yönelik denetimlerin kapsamı genişletildi.

Toplamda, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılı için aldığı kararlar sonucunda fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.