Ticaret Bakanlığı’ndan Güvensiz Ürün Toplatma Kararı

ÜRÜN DENETİMLERİ HIZLANDI

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çocuk kıyafetleri ve oyuncaklar gibi ürünlerin denetimlerine hız verdi. Firmalar tarafından satışa sunulan ürünlerin güvenli olup olmadığını Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halkla paylaşan Bakanlık, son dönemde 7 ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanmasına ve toplatma kararına gitti. Bu tespitler, özellikle çocuk ürünlerindeki potansiyel riskleri gözler önüne seriyor.

YASAKLANAN ÜRÜNLERİN DETAYLARI

Bakanlığın mart ayı itibariyle yaptığı incelemeler sonucunda Delta markalı boncuk atan oyuncak tabanca, temsili mermiler testini geçemediği ve yaralanma riski taşıdığı için satışının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Ayrıca Bayraklı Gaming markalı bir benzer oyuncak tabanca da fitalat testinden geçmediği ve kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı. Bununla birlikte, markası belirlenemeyen bir suda büyüyen oyuncak da çocuk sağlığı açısından risk oluşturduğu için benzer yasaklarla karşılaştı.

RİSKLİ ÇOCUK KIYAFETLERİ

Bakanlık incelemelerinde, okul üniformaları dahil olmak üzere bazı çocuk kıyafetleri de riskli ürünler arasında yer aldı. Örneğin, Elegance By Özakkaymak markalı çocuk okul üniforması, üzerindeki düğmelerin yaptırılan analizlerde kurşun içeriği bakımından “kalır” sonucu aldı. Bu ürün için de toplatma kararı verildi. Ayrıca, Rio Bambam markalı mavi eşofman takımı, çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri standartlarına uymadığı ve boğulma riski taşıdığı için toplatıldı. Zng markalı 7-14 yaş kırmızı elbise, güvenlik şartlarını taşımadığı ve boğulma ile yaralanma riski taşıdığı için benzer bir uygulamaya tabi tutuldu.

SPOR GİYİMDEKİ RİSKLER

Çocuk giyim ürünleri arasında Mkek Ankaragücü Spor markalı D. Blue Sweat Shirt’te de boğulma riski tespit edildi. Bu ürünün de piyasaya arzı yasaklandı ve toplatma kararı alındı. Ticaret Bakanlığı, bu durumların tüketicilerin güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıdığını belirtiyor.