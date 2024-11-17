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Ekonomi

“Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Belgeleri Duyurusu”

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TİCARET BAKANLIĞI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLADI

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Ekim dönemi için 575 dahilde işleme izin belgesi hazırlamış durumda. Bunun yanı sıra, 56 yurt içi satış ve teslim belgesi ile 2 hariçte işleme izin belgesi de düzenlenmiş. Aynı ay içerisinde, firma talepleri doğrultusunda 33 adet dahilde işleme izin belgesi iptal edilmiş.

Bu belgeler, ihraç ürünlerinde kullanılan ithal girdilerin gümrük vergisinden muaf tutulması ve yurt içi ticaretin düzenlenmesine katkı sağlıyor. Belgelere dair tüm detaylar ise Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulmuş.

Kaynak: CNBC-E

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