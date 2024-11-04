Ticaret Bakanlığı’ndan Kasım Ayı Uyarısı

TÜRKİYE’DE E-TİCARETTEKİ HAREKETLİLİK

Dünyada her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye’de de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin yoğunlaştığı ve tüketici mağduriyetinin artabileceği bu döneme yönelik tüketicileri uyarıyor. Bakanlık, “Tüketicilerimizin özellikle kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; tüketicilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etmesi, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol etmesi, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olması, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat etmesi, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okuması büyük önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu.

Bakanlık, kasım ayında artan özel indirim ve kampanyalar için de tüketicilere hatırlatmalarda bulundu. Tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru belirlemesi gerektiği özellikle vurgulandı. “Satıcı hakkında ön inceleme yapılması, indirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol edilmesi, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası ve 3D security (güvenlik) veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat edilmesi çok önemli” denildi.

REKLAM KURULU GÖZLEMLEME YAPIYOR

Ticaret Bakanlığı’nın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki Reklam Kurulu, kasım ayında gerçekleştirilen ve ‘Efsane Kasım İndirimleri’, ‘Şahane Cuma İndirimleri’ gibi isimlerle adlandırılan kampanyaları yakından takip ediyor. Bakanlık, “Tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır” açıklamasını yaptı.

İNDİRİMLERDE FİYAT ESASLARI

Yapılan indirimlerin miktar veya oranı hesaplanırken satıcıların indirimli fiyattan bir önceki fiyatı esas alması gerektiği belirtildi. Bakanlık, “İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı varsa bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için yapılan açıklamalarla ilgili olarak satıcı ve sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı indirimli satış kampanyası ve uygulamalarına ilişkin Bakanlığımız bünyesindeki Reklam Kurulu’na, indirimli satış kampanyaları kapsamında yapılan alışverişlere ilişkin hak kaybına uğrayan tüketicilerin ise uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları dikkate alarak Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir” dedi.

KASIM AYINDAKİ E-TİCARET HACMİ

Ayrıca, 2023 yılında e-ticaret hacminin 1 trilyon 850 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydedildi. “2023 yılında işlem hacmi olarak en yoğun dönem kampanyaların etkisiyle kasım ayı olmuştur. Kasım ayında e-ticaret hacmi, yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretmiştir. Bu aydaki işlem hacmi, yıllık hacmin yaklaşık yüzde 12,5’ini oluşturmuştur. Pazar yerlerinin ürün kategorilerinde yıl genelinde 403 TL olan sepet ortalaması, kasım ayında 508 TL’ye ulaşmıştır. 2023 yılında işlem hacminin en yüksek olduğu gün, 24 Kasım Öğretmenler Günü’dür. Bu günü, 11 Kasım günü izlemiştir. İşlem hacmi bazında kasım ayı kampanyalarında öne çıkan başlıca kategoriler; ayakkabılar, gömlekler, cep telefonları, montlar ve ceketler ile elektrikli süpürgeler olmuştur” denildi.