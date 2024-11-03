“Ticaret Bakanlığı’ndan Kasım İndirim Uyarısı”

TÜKETİCİLER UYARILIYOR

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında artan özel indirim ve kampanyalar için tüketicilere uyarılarda bulundu. Bakanlık, tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirlemesi gerektiği konusunda uyararak, “Satıcı hakkında ön inceleme yapılması, indirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol edilmesi, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası ve 3D security (güvenlik) veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat edilmesi çok önemli” diye ifade etti. Dünyada her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan alışveriş indirimleri Türkiye’de de büyük bir ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin yoğunlaştığı ve tüketici mağduriyetinin arttığı bu dönemle ilgili olarak tüketicileri bilgilendiriyor.

KAMPANYALARIN TAKİBİ YAPILIYOR

Bakanlık, özellikle kasım ayında “Efsane Kasım İndirimleri” ve “Şahane Cuma İndirimleri” gibi isimlerle adlandırılan kampanyaların yakından takip edildiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, “Tüketicileri aldatan, yanıltan ve gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır” şeklinde bilgiler verildi. Tüketicilerin bu kampanyalarda mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

Satıcılar tarafından yapılan indirimlerin miktarı veya oranının hesaplanmasında, indirimli fiyattan önceki fiyatın esas alınması gerektiği belirtildi. Açıklamada, “İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi gerekmektedir” denildi. Tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla Bakanlık, aldatıcı ve yanıltıcı indirim sales kampanyalarına ilişkin tüketicilerin Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurması gerektiğini bildirdi.

E-TİCARET HACMİ ARTMIŞTIR

Ayrıca, 2023 yılında e-ticaret hacminin 1 trilyon 850 milyar TL olarak gerçekleştiği bilgisi verildi. “2023 yılında işlem hacmi olarak en yoğun dönem kampanyaların etkisiyle kasım ayı olmuştur. Kasım ayında e-ticaret hacmi, yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretmiştir” denildi. Bu ay içerisindeki işlem hacminin yıllık hacmin yaklaşık yüzde 12,5’ini oluşturduğunun altı çizildi. Pazar yerlerinin ürün kategorilerinde yıl genelinde 403 TL olan sepet ortalaması, kasım ayında 508 TL’ye çıkmıştır. 2023 yılında işlem hacminin en yüksek olduğu gün ise 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kaydedilmiştir. Bu günü 11 Kasım izlemiştir. Kasım ayı kampanyalarında öne çıkan başlıca kategoriler arasında ayakkabılar, gömlekler, cep telefonları, montlar, ceketler ve elektrikli süpürgeler yer alıyor.