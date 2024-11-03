Ticaret Bakanlığı’ndan Kasım İndirim Uyarısı

TÜKETİCİLERE UYARI: İHTİYAÇLARI İYİ BELİRLEYİN

Ticaret Bakanlığı, Kasım ayında artan indirimler ve kampanyalar hakkında tüketicileri uyardı. Bakanlık, tüketicilerin ihtiyaçlarını iyi belirlemeleri ve alışveriş öncesinde satıcıları araştırmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca indirim oranlarına dikkat etmeleri ve online alışverişlerde güvenlik önlemlerini göz önünde bulundurmaları gerektiği belirtildi. Her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye’de de yoğun ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin artış gösterdiği ve tüketici mağduriyetinin çoğaldığı bu indirim döneminde tüketicileri tekrar uyardı.

REKLAM KURULU İZLİYOR

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tüketicilerimizin özellikle kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinde gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; tüketicilerimizin, ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etmesi, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol etmesi, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olması, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat etmesi, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okuması büyük önem arz etmektedir” denildi.

İNDİRİM HESAPLAMALARI DİKKATLE YAPILMALI

Ayrıca, indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, satıcıların indirimli fiyattan önceki fiyatı esas alması gerektiği aktarıldı. “İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı varsa bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi gerekmektedir” denildi. Bakanlık, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için yapılan açıklamalar hakkında, tüketicileri yanıltıcı indirimli satış kampanyalarına karşı Reklam Kurulu’na başvurmaları gerektiğini ifade etti.

E-TİCARET HACMİ ARTIYOR

Öte yandan, 2023 yılında e-ticaret hacminin 1 trilyon 850 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydedildi. “2023 yılında işlem hacmi olarak en yoğun dönem kampanyaların etkisiyle kasım ayı olmuştur. Kasım ayında e-ticaret hacmi yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretmiştir. Bu aydaki işlem hacmi, yıllık hacmin yaklaşık yüzde 12,5’ini oluşturmuştur. Pazar yerlerinin ürün kategorilerinde yıl genelinde 403 TL olan sepet ortalaması, kasım ayında 508 TL’ye ulaşmıştır. 2023 yılında işlem hacminin en yüksek olduğu gün, 24 Kasım Öğretmenler Günü’dür. Bu günü, 11 Kasım izlemiştir. İşlem hacmi bazında kasım ayı kampanyalarında öne çıkan başlıca kategoriler; ayakkabılar, gömlekler, cep telefonları, montlar ve ceketler ile elektrikli süpürgeler olmuştur” ifadelerine yer verildi.