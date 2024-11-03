Ticaret Bakanlığı’ndan Kasım İndirim Uyarısı

TÜKETİCİLER İÇİN UYARILAR

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında artan özel indirim ve kampanyalar için tüketicileri bilgilendiriyor. Bakanlık, tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru tespit etmeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Satıcı hakkında ön inceleme yapılması, indirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol edilmesi, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası ve 3D security (güvenlik) veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat edilmesi çok önemli” şeklinde açıklamada bulundu. Her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor ve Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin yoğunlaştığı dönemlerde tüketici mağduriyetlerinin artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

ONAYLI ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tüketicilerimizin özellikle kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; tüketicilerimizin, ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etmesi, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi” ifadesine yer verildi. Bunun yanı sıra, internet sitesinin adres çubuğunun kontrolü, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olunması ve alışveriş yapılan sitenin güvenlik detaylarına dikkat edilmesi önem arz ediyor.

Ticaret Bakanlığı’nın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki Reklam Kurulu, özellikle kasım ayında yapılan ‘Efsane Kasım İndirimleri’, ‘Şahane Cuma İndirimleri’ gibi kampanyaları yakından izliyor. “Tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır” deniliyor.

Satıcılar, yapılan indirimlerin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınmasının önemli olduğunu belirtiyor. “İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi hususlarına uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir” ifadesi kullanıldı. Tüketicilerin mağdur olmamaları için Reklam Kurulu’na başvurabilmeleri için belirli adımlar atılmalı.

KASIM’DA E-TİCARET HACMİ ARTIYOR

2023 yılında e-ticaret hacminin 1 trilyon 850 milyar TL olarak gerçekleştiğine dikkat çekildi. “2023 yılında işlem hacmi olarak en yoğun dönem kampanyaların etkisiyle kasım ayı olmuştur. Bu ay boyunca e-ticaret hacmi, yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretmiştir. Bu dönemdeki işlem hacmi, yıllık hacmin yaklaşık yüzde 12,5’ini oluşturmuştur” denildi. Kasım ayındaki pazar yerlerinin ürün kategorilerinde 403 TL olan sepet ortalaması, 508 TL’ye yükselmiştir. 2023 yılında işlem hacminin en yüksek olduğu gün, 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kaydedilirken, onu 11 Kasım izliyor. Öne çıkan kategoriler ise ayakkabılar, gömlekler, cep telefonları, montlar ile elektrikli süpürgeler olmuştur.