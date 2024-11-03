Ticaret Bakanlığı’ndan Kasım İndirim Uyarısı TİCARET BAKANLIĞI’NDAN UYARI: Düşük Fiyat Önemli

TİCARET BAKANLIĞI UYARIYOR

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında artan özel indirim ve kampanyalar konusunda tüketicileri bilgilendiriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ihtiyaçlarını doğru şekilde tespit etmesi gerektiği vurgulanarak, “Satıcı hakkında ön inceleme yapılması, indirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol edilmesi, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası ve 3D security (güvenlik) veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat edilmesi çok önemli” denildi. Dünya genelinde her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye’de de önemli bir ilgi görüyor. Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin yoğunlaştığı ve tüketici mağduriyetinin arttığı bu döneme ilişkin tüketicileri uyarıyor.

KAMPAANYALARA DİKKAT ETMELERİ GEREKİYOR

Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, “Tüketicilerimizin özellikle kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; tüketicilerimizin, ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat etmesi, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi, internet sitesinin adres çubuğunun kontrol etmesi, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olması, alışveriş yapılacak sitenin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığına dikkat etmesi, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okuması büyük önem arz etmektedir” denildi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nde bulunan Reklam Kurulu, özellikle kasım ayında gerçekleştirilen ve ‘Efsane Kasım İndirimleri’, ‘Şahane Cuma İndirimleri’ gibi isimler taşıyan kampanyaları yakından takip ediyor. “Tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır” ifadelerine yer veriliyor.

İNDİRİMLERİN DOĞRU HESAPLANMASI GEREKİYOR

Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, satıcılar tarafından indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması gerektiği belirtilerek, “İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi hususlarına uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir. Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için yapılan açıklamalarla ilgili olarak satıcı ve sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı indirimli satış kampanyası ve uygulamalarına ilişkin Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu’na, indirimli satış kampanyaları kapsamında yapılan alışverişlere ilişkin hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin ise uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir” denilmektedir.

KASIM AYINDA E-TİCARET HACMİ ARTIYOR

Öte yandan, 2023 yılında e-ticaret hacminin 1 trilyon 850 milyar TL olarak gerçekleştiği kaydediliyor. “2023 yılında işlem hacmi olarak en yoğun dönem kampanyaların etkisiyle kasım ayı olmuştur. Kasım ayında e-ticaret hacmi yıl genelindeki aylık ortalamaların yüzde 50 üstünde seyretmektedir. Bu aydaki işlem hacmi, yıllık hacmin yaklaşık yüzde 12,5’ini oluşturmuştur. Pazar yerlerinin ürün kategorilerinde yıl genelinde 403 TL olan sepet ortalaması, kasım ayında 508 TL’ye ulaşmıştır. 2023 yılında işlem hacminin en yüksek olduğu gün, 24 Kasım Öğretmenler Günü’dür. Bu günü, 11 Kasım günü izlemiştir. İşlem hacmi bazında kasım ayı kampanyalarında öne çıkan başlıca kategoriler; ayakkabılar, gömlekler, cep telefonları, montlar ve ceketler ile elektrikli süpürgeler olmuştur” ifadeleri yer almaktadır.