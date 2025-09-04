Ticaret Bakanlığı’ndan Kırtasiye Denetimi: 15,2 Milyon TL Ceza

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılı, önümüzdeki haftada başlayacak. Okulların açılmasına az bir süre kala, öğrenciler ve veliler kırtasiye alışverişlerine girişmiş durumda. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmalarını sağlamak amacıyla sürekli çalışmalarını devam ettiriyor.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE SIKI DENETİM YAPILMAKTA

Bakanlık bu doğrultuda, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerin detayları, bakanlığın sosyal medya platformu X hesabında kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, “Son 4 günde 5 bin 50 market denetlendi, 722 bin ürün kontrol edildi, 4 bin 816 ihlal tespit edildi, 15 milyon 241 bin 124 TL ceza kesildi” denildi.

TOPLAM 15,2 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Haksız fiyat artışı uygulamalarına yönelik 990 firma hakkında işlem başlatıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, kırtasiye alışverişlerinde haksız kazanç elde etmeye çalışanlara karşı Ticaret Bakanlığı, 29 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığı ile kapsamlı bir denetim gerçekleştirmiştir. Denetimlere dair veriler şu şekilde; denetlenen market sayısı 5 bin 050, toplam kontrol edilen ürün sayısı 722 bin 528, tespit edilen ihlal sayısı 4 bin 816, uygulanan toplam ceza tutarı 15 milyon 241 bin 124 TL.

EN ÇOK İSTANBUL’DAKİ İŞLETMELERE GİDİLDİ

Denetim faaliyetleri çerçevesinde en fazla kontrol edilen ilk 3 il ise; İstanbul (1.414 işletme), Ankara (635 işletme) ve Antalya (320 işletme) oldu. Bu şehirlerde, en yüksek sayıda ürün denetimi de yapıldı: Ankara’da 332 bin 104 ürün, İstanbul’da 216 bin 848 ürün ve Antalya’da 31 bin 280 ürün denetlendi.

EN FAZLA CEZA İSTANBUL’DA KESİLDİ

En çok ihlal tespit edilen il ise İstanbul oldu. Haksız fiyat artışları nedeniyle tespit edilen en yüksek üç il ise şöyle; İstanbul (2.174 ihlal), Ankara (1.820 ihlal) ve İzmir (65 ihlal). Bu illerdeki ceza tutarları ise; İstanbul’da 6 milyon 882 bin 884 TL, Ankara’da 5 milyon 762 bin 120 TL ve İzmir’de 205 bin 790 TL olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI İÇİN DENETİMLER SÜRMEKTEDİR

Denetimler sonucunda, haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatılan firmalar ilk üç ilde şöyle sıralandı; Ankara’da 531 firma, İstanbul’da 155 firma ve İzmir’de 45 firma. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.