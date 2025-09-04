Ticaret Bakanlığı’ndan KIRTASİYE Denetimi: 15,2 MİLYON TL Ceza

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılı, önümüzdeki hafta başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin kırtasiye alışverişleri hızlanıyor. Bu süreçte Ticaret Bakanlığı, tüketicinin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlama amacıyla çalışmalarını eksiksiz sürdürüyor.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE SIKI DENETİM YAPILIYOR

Bu anlamda, bakanlık kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerin ayrıntıları, bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Son 4 günde 5 bin 50 market denetlendi, 722 bin ürün kontrol edildi, 4 bin 816 ihlal tespit edildi” bilgileri yer aldı. Süreçte toplamda 15 milyon 241 bin 124 TL ceza uygulandı.

HİÇBİR SUİSTİMAL GÖRÜLMESİN DİYE ÇALIŞILIYOR

Ticaret Bakanlığı, 29 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında, 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla kırtasiye ürünlerinde kapsamlı denetim yaptı. Bu süreçte denetlenen market sayısı 5 bin 050 olarak belirlenirken, toplam 722 bin 528 ürün kontrol edildi, 4 bin 816 ihlal tespit edildi ve uygulanan ceza işlemi 15 milyon 241 bin 124 TL olarak kaydedildi. Ayrıca haksız fiyat artışı sebebiyle işlem başlatılan firma sayısı ise 990 oldu.

Denetim faaliyetlerinin en çok yoğunlaştığı iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya oldu. İstanbul’da 1.414, Ankara’da 635, Antalya’da ise 320 işletme denetlendi. En çok denetlenen ürün sayıları ise Ankara’da 332 bin 104, İstanbul’da 216 bin 848 ve Antalya’da 31 bin 280 olarak gerçekleşti. İstanbul, 2 bin 174 ihlal ile en fazla ceza uygulanan il olurken, ardından Ankara 1,820 ihlal ile geldi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetimler sonucunda haksız fiyat artışlarıyla ilgili işlem başlatılan firma sayıları ilk üç ilde şu şekilde belirlendi: Ankara’da 531, İstanbul’da 155 ve İzmir’de 45 firma. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla devam ettiriyor.